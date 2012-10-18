Тексты для транспортной компании

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Завершен22 заявки217 просмотров

Необходимы оптимизированные тексты для сайта транспортной компании. ТЗ непростое, как и сама тема. Пжл, откликайтесь те, кто уже работал с такой тематикой. Текстов много. Сработаемся - будут еще проекты.

В заявках прошу указывать стоимость и примеры работ

P.S. Пжл, прочитайте 6 предложений проекта. Не пишите без цены и примеров работ

13 лет назад
CKP
43 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранные исполнители

slon275
Андрей 
51 год
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$100
3 дня
Качественные тексты, соответствующие ТЗ и сданные с опережением графика. Сотрудничеством очень доволен.
Хороший заказчик, не просто умеющий ставить задачу, а понимающий детали написания текстов и подход к работе.
kotenok1985
Екатерина 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$2
3 дня
Качественные тексты, соответствующие ТЗ и сданные с опережением графика. Сотрудничеством очень доволен.
Замечательные работодатель. Точно знает чего хочет, всегда готов помочь и ответить на возникающие во время работы вопросы.
loengray
Евгения 
43 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$100
5 дней
Качественные тексты, соответствующие ТЗ и сданные с опережением графика. Сотрудничеством очень доволен.
Спасибо за работу :)

Заявки фрилансеров

slon275
Андрей 
51 год
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
kotenok1985
Екатерина 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
loengray
Евгения 
43 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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