kotenok1985

Екатерина Мацулина kotenok1985

 
38 летРоссия/Орел
13 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

ICQ 591-593-652

e-mail: [email protected]

скайп ekaterina135791

27 лет

Опыт работ в сфере написания статей 2,5 года.

Сссылка на мой профиль с отзывами и портфолио на другой бирже : https://www.free-lance.ru/users/kotenok1985/

http://www.etxt.ru/kotenok1985.html

+ большой портфель работ.

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Портфолио
Отзывы заказчиков
dexter007
36 летТаиланд
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Необходим рерайт
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
mslaud
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Написание статей
Работа была сделана в срок. все как и договаривались. после этого проекта сотрудничал уже не один раз.
Отличный заказчик, предельно ясное ТЗ, быстрая оплата.
Ответный отзыв
artweb-34
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Текст для магазина по продаже напольных покрытий
Очень ответственный и грамотный исполнитель. Советую!
Отличный работодатель, интересные темы, быстрая оплата.
Ответный отзыв
KronoArt
Панин 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Написать несколько статей
Работа сделана качественно и в срок. Без лишних вопросов. Сотрудничеством остался доволен.
Заказчик, который сразу вызывает положительные эмоции: корректен, профессионален, надежен. Оплата адекватная и без проволочек. Надеюсь сотрудничество продолжится и в дальнейшем.
Ответный отзыв
microscript
Игорь 
36 летГермания
17 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$9
10 баллов
11 лет назад
Рерайт
Работа выполнена качественно и в срок.