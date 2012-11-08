Екатерина Мацулина kotenok1985kotenok1985
38 летРоссия/Орел
13 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
ICQ 591-593-652
e-mail: [email protected]
скайп ekaterina135791
27 лет
Опыт работ в сфере написания статей 2,5 года.
Сссылка на мой профиль с отзывами и портфолио на другой бирже : https://www.free-lance.ru/users/kotenok1985/
http://www.etxt.ru/kotenok1985.html
+ большой портфель работ.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Элитное жилье – роскошь или необходимость126 просмотров
- Женский сайт132 просмотра
- Металлические двери – надежная защита от квартирны126 просмотров
- Межкомнатные двери в стиле винтаж130 просмотров
- Открываем свой бизнес или покупаем уже готовый?108 просмотров
- Услуги компании «РОСДИПЛОМ»107 просмотров
- Инстинкты и рефлексы у собак109 просмотров
- Арабская женская парфюмерия116 просмотров
- Багеты для картин105 просмотров
- Покупка аттестата о среднем образовании107 просмотров
- Аренда яхты – способ выделиться из толпы112 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
11 лет назад
Работа была сделана в срок. все как и договаривались. после этого проекта сотрудничал уже не один раз.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, предельно ясное ТЗ, быстрая оплата.
$10
10 баллов
11 лет назад
Очень ответственный и грамотный исполнитель. Советую!
Ответный отзыв
Отличный работодатель, интересные темы, быстрая оплата.
$10
10 баллов
11 лет назад
Работа сделана качественно и в срок. Без лишних вопросов. Сотрудничеством остался доволен.
Ответный отзыв
Заказчик, который сразу вызывает положительные эмоции: корректен, профессионален, надежен. Оплата адекватная и без проволочек. Надеюсь сотрудничество продолжится и в дальнейшем.
$9
10 баллов
11 лет назад
Работа выполнена качественно и в срок.