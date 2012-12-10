+++ Манящие тексты на главную +++
+++ Уникальные статьи +++
+++ Переводы, умело передающие смысл и сохраняющие стилистику автора +++
Тексты для сайтов:
www.profetrans.ru - грузоперевозки
www.softmarket24.ru – обзоры программного обеспечения
www.programming-languages.ru – история и обзоры по языкам программирования
http://1.profint.cz8.ru – остекление домов и коттеджей, зимние сады и т.д.
~~~ Немного о себе ~~~
В/О: Лингвист
Владение языками:
Русский, Английский
~~~ Опыт работы ~~~
Рерайт, копирайт, переводы – 7 лет
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$18
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$20
10 баллов
11 лет назад
Алексей отлично справился со своей задачей. Сделал все на высшем уровне. Рекомендую как специалиста высокого уровня.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Было приятно работать!
$10
10 баллов
11 лет назад
Очень опнравилось работать с Алексеем. Качественное и быстрое выполнение работы, грамотные и красивые тексты.
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$2
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$930
10 баллов
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Выполнено качественно и в срок. Благодарю Алексея за сотрудничество!
Ответный отзыв
Отличный заказчик - ясная постановка задачи, всегда онлайн, своевременная оплата. Буду рад последующему сотрудничеству.
Копирайтинг
4 отзыва
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
2 отзыва
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга