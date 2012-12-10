KronoArt

Панин KronoArt

 
39 летРоссия/Сочи
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

+++ Манящие тексты на главную +++

+++ Уникальные статьи +++

+++ Переводы, умело передающие смысл и сохраняющие стилистику автора +++

Тексты для сайтов:

www.profetrans.ru - грузоперевозки

www.softmarket24.ru – обзоры программного обеспечения

www.programming-languages.ru – история и обзоры по языкам программирования

http://1.profint.cz8.ru – остекление домов и коттеджей, зимние сады и т.д.

~~~ Немного о себе ~~~

В/О: Лингвист

Владение языками:

Русский, Английский

~~~ Опыт работы ~~~

Рерайт, копирайт, переводы – 7 лет

Тексты для сайта
Отзывы заказчиков
ale544
46 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$18
10 баллов
10 лет назад
Технический перевод инструкции c английского
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Miromax87
Максим 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Копирайт на IT тематику
Алексей отлично справился со своей задачей. Сделал все на высшем уровне. Рекомендую как специалиста высокого уровня.
Отличный заказчик. Было приятно работать!
Ответный отзыв
rkhromov
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Серия художественных текстов
Очень опнравилось работать с Алексеем. Качественное и быстрое выполнение работы, грамотные и красивые тексты.
Очень хороший заказчик. Понятно излагает требования, регулярно выходит на связь. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
marina_strogaya
Марина 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
38 отзывов
$2
10 баллов
11 лет назад
Написание отзывов
Алексей, спасибо Вам за плодотворное сотрудничество! Быстро, четко, строго по ТЗ, без лишних вопросов. Очень рекомендую!
Работать с Мариной одно удовольствие. ТЗ расписано по пунктам, своевременная оплата, приятное общение. Рекомендую!
Ответный отзыв
Varik
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$930
10 баллов
11 лет назад
Перевод сайта на английский
Выполнено качественно и в срок. Благодарю Алексея за сотрудничество!
Отличный заказчик - ясная постановка задачи, всегда онлайн, своевременная оплата. Буду рад последующему сотрудничеству.
Ответный отзыв
Копирайтинг
4 отзыва
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
2 отзыва
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга