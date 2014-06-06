Необходим рерайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен19 заявок308 просмотров

Здравствуйте срочно необходим рерайт текста. Объемом 10-15 тыс символов, тематика программы.

14 лет назад
dexter007
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

kotenok1985
Екатерина 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Прекрасный заказчик - четкое задание, моментальная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

kotenok1985
Екатерина 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад

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