Приватный для Безлепкиной Леры

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Завершен3 заявки266 просмотров

Необходимо несколько статей для сайта. Подробности в привате.

14 лет назад
professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
3 дня назад
14 лет назад
$30
1 день
Исполнителя на свой (пока небольшой) проект выбирала, скажу честно, давно. Свой выбор остановила на кандидатуре Леры, и правильно сделала. Я не сомневалась в профессионализме и ответственности Леры (что было подтверждено в ходе работы над проектом), но от себя хочу добавить: результат меня очень порадовал, особенно если учесть то, в какие сжатые сроки он был выполнен (всего за 1 день накануне праздников!). Мне очень понравились статьи, которые будут украшением главной страницы, а в дальнейшем надеюсь на продолжение сотрудничества. Спасибо вам, Лера! Поздравляю вас с наступающим Новым годом и желаю дальнейших творческих успехов и хороших заказчиков!
Спасибо за столь приятное и плодотворное сотрудничество! Рекомендую Ольгу как заказчика.

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
3 дня назад
14 лет назад
#1
Копирайтинг

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