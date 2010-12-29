Приватный для Безлепкиной Леры

Исполнителя на свой (пока небольшой) проект выбирала, скажу честно, давно. Свой выбор остановила на кандидатуре Леры, и правильно сделала. Я не сомневалась в профессионализме и ответственности Леры (что было подтверждено в ходе работы над проектом), но от себя хочу добавить: результат меня очень порадовал, особенно если учесть то, в какие сжатые сроки он был выполнен (всего за 1 день накануне праздников!). Мне очень понравились статьи, которые будут украшением главной страницы, а в дальнейшем надеюсь на продолжение сотрудничества. Спасибо вам, Лера! Поздравляю вас с наступающим Новым годом и желаю дальнейших творческих успехов и хороших заказчиков!