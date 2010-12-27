Приватный проект для alixon

Здравствуйте. Необходимо написать текст для сайта. Весь сайт о "разрешении на применение Ростехнадзора" и дополнительных сертификатах, которые необходимы для его получения. Кто сталкивался с этой тематикой, обязательно оставляйте ссылки с примерами. ...
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