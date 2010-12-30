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Написать тексты для детского сайта
Нужно написать несколько текстов для сайта. Тематика - детские товары. Ключи и конкретные темы сообщу отдельно.
Плачу 1 вмз = 1000 знаков. В последствие возможно долгосрочное сотрудничество.
В качестве тестового задания начните писать текст на тему "Как выбрать детскую коляску" до 200 символов, мне хватит, что бы выбрать исполнителя.
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