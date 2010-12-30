Написать тексты для детского сайта

$32
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен16 заявок514 просмотров

Нужно написать несколько текстов для сайта. Тематика - детские товары. Ключи и конкретные темы сообщу отдельно.

Плачу 1 вмз = 1000 знаков. В последствие возможно долгосрочное сотрудничество.

В качестве тестового задания начните писать текст на тему "Как выбрать детскую коляску" до 200 символов, мне хватит, что бы выбрать исполнителя.

14 лет назад
demien
42 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранные исполнители

Sharshova
37 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$8
2 дня
Отличный исполнитель. Тексты были написаны в самые кратчайшие сроки, причем, не только полезные для поисковых машин, но и очень интересные и познавательные для людей, так что всем рекомендую!
Хороший заказчик. Задание было сформулировано четко и грамотно, что позволило без труда с ним справиться. Оплату произвел в срок, как и было обещано. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Scorp13
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$8
3 дня
Отличный исполнитель. Получились замечетельные статьи, ключевые фразы были очень виртуозно использованы, всем рекомендую!
Отличный заказчик. Интересные задания и оплата в срок. Рекомендую!
Ponka
Елена 
39 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$8
3 дня
Отличный исполнитель. Качественные читаемые тексты с хорошим смыслом и хорошей плотностью ключевых фраз, всем рекомендую!
Спасибо, все отлично и по оплате и в целом по работе!!!
ewangelina
Ева 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$10
3 дня
Отличныйисполнитель. Статьи были написаны в срок и с учетом всех пожеланий, всем рекомендую!
Конкретное задание, приятное сотрудничество, своевременная оплата - Александр прекрасный работодатель, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Sharshova
37 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
Scorp13
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
Ponka
Елена 
39 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
ewangelina
Ева 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад

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