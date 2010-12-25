Написание текстов

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт25 заявок461 просмотр

Требуется написать уникальные тексты с набором ключевых фраз в раздел услуги для всех пунктов меню "Наши услуги" на сайте http://trimod.ru

14 лет назад
___Aleks___
Александр 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Юридические услуги. Статьи и новости.

    Необходимо делать рерайт статей и новостей по теме Юридические услуги, юридические консультации. В качестве теста необходимо будет сделать рерайт новости 300-500 символов. Новость я дам. Пишите ваши предложения. Наличие текстов по данной теме ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Наполнение сайта

    Тексты для эзотерического портала Объем около 100 тис знаков без пробелов. Готов платить 1 долл за 1000 знаков.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Написать новогоднее поздравление

    Нужно написать доброе, вечное и приятное новогоднее поздравление для рассылки организациям. Какое было поздравление в прошлом году - покажу, чтобы знали чего мне точно понравится) Предлагайте цены!

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Название фирмы

    $25

    Необходимо придумать название для производственной фирмы по изготовлению торгового оборудования (витрины, прилавки). Свободный домен в зоне .ru и spb.ru - обязателен. Вслед за данным конкурсом будет организован другой по созданию логотипа. В ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Копирайт текстов (отели, рестораны, SPA)

    Нужен специалист копирайтер (портфолио с ссылками обязательно!), имеющий опыт редактирования – !!!текстов отчетов, заметок и пр. для интернет и/или печатных СМИ!!!. Оплата – 50 руб./стр. Предоплата. Пожалуйста присылайте ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Подготовить текст для информационных страниц сайта

    Требуется подготовить текст на Украинском языке для информационных страниц мебельного сайта. Сайт занимается продажей кухонь, фасадов, моек и т.д. Всего страниц на данный момент две: 1. О компании 2. Технические советы. ...

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужна статья на тему выбора подарков

    Статья на тему "Что подарить подруге на ДР", сделать до конца дня (22.00 по Киеву) Информацию можно собрать на форумах, а саму статью нужно разбить на 3 части: - девушка дарит своей подруге ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад