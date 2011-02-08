Наполнение сайта

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Завершен18 заявок379 просмотров

Тексты для эзотерического портала

Объем около 100 тис знаков без пробелов.

Готов платить 1 долл за 1000 знаков.

14 лет назад
Vitavyr
56 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 отзывов

Выбранный исполнитель

jeniok
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Очень хороший исполнитель, пишет интересно, быстро и от души. Рекомендую.
Отличный заказчик. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

jeniok
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад

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