Создание рекламных текстов для портала (соц сети)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен12 заявок290 просмотров

Нам нужны тексты для веб социальной сети. Сейчас мы разрабатываем веб сайт и нам нужны тексты! приблизително 12-15 тыс символов! Часть текстов будут Сео, а часть будут использоваться в виде записях (как кекстовое сопровождение)

14 лет назад
aevdokimov
Антон 
44 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

happy-art
Татьяна 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$500
14 дней
Татьяна, поздравляю Вас с наступающими праздниками. Очень приятно с Вами работать... Для тех кто еще не выбрал человека, который грамотно, вовремя, учитывая все пожелания напишет вам текст, не раздумывайте - Татьяна тот человек, который сделает все на высшем уровне!
Отличный заказчик! Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

happy-art
Татьяна 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад

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