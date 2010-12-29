Есть новый сайт "Недвижимость в Италии". (только начинает наполняться) На главную нужна статья 1500-2000 зн., (будет содержать ключевики - 5-6 сл) Статья должна быть "убойной", чтобы прочитав, сразу ...
8 статей по теме малоэтажное строительство
Нужен качественный рерайт 8 статей по малоэтажному строительству.
Уникальность 95-100%. Объем 3000 знаков. Стоимость 1$ за 1К.
Пример статьи и ключевые скину в личку.
Выбранный исполнитель
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