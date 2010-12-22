Написание SEO статей, наполнение раздела сайта.
Необходимо написание 30 текстов
Необходим копирайтер/рерайтер для написания около 30+ текстов (500-3000 знаков) по тематике хостинг изображений. Тексты должны быть ориентированы на людей, написаны на русском языке без смысловых и лексических ошибок, однако должны содержать необходимый набор входящих ключевых слов и фраз (список ключей в ТЗ к каждой статье). Тексты не должны быть отвлечёнными, должны раскрывать поставленную в заголовок тему, побуждающие воспользоваться сервисом, описывающие основные отличия от конкурентов.
Имеется ТЗ, где расписаны темы статей, заголовки, ключевые слова, основные требования к статье.
Основные требуемые навыки:
- грамотный русский язык
- понимание SEO оптимизации текстов
- ответственность
Пожалуйста, указывайте в проекте стоимость 1000 знаков без пробелов и примерный срок работ.
В личку и в ICQ не отвечаю, прошу всё ваше предложение излагать в проекте.
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