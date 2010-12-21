Рерайт с вашими исходниками

Для нового сайта необходимо 6 сео-статей по 5000 знаков без пробелов с оптимальным вхождением СЧ и НЧ ключей. Тематика сайта - обои для стен. Более подробную информацию предоставлю исполнителю. Ваше портфолио, с примерами работ ...
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Добрый вечер нужны рерайтеры, для постоянной работы, нужно будет рерайтить 5 статей по теме "О Всемирной Паутине "(Интернете) темы произвольные. Оплата после выполнения работ 2$ - 1000 символов без/п. срок ограничен. Подробности? - 625673741
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