Рерайт с вашими исходниками

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт16 заявок520 просмотров

Добрый вечер нужны рерайтеры, для постоянной работы, нужно будет рерайтить 5 статей по теме "О Всемирной Паутине "(Интернете) темы произвольные. Оплата после выполнения работ 2$ - 1000 символов без/п. срок ограничен. Подробности? - 625673741

14 лет назад
Makarov1
Макаров 
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров