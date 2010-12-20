Здравствуйте. Необходимо: 1. Придумать название для ГРУППЫ компаний. 2. По имени созвучный домен в зоне .com .biz .su О компаниях: группа ...
Около 500 статей по 1000-1500 знаков
Необходимо написать около 500 статей в 1000-1500 знаков с использованием нужных ключевых слов. Тематика: юриспруденция. Тексты предназначены для людей. В тематике необходимо разбираться, поэтому предпочтение отдам исполнителю с юридическим образованием. Хороший слог обязателен. Дам написать тестовое задание по 1 ключевому слову. От Вас - цена и сроки.
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