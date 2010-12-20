Около 500 статей по 1000-1500 знаков

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт34 заявки613 просмотров

Необходимо написать около 500 статей в 1000-1500 знаков с использованием нужных ключевых слов. Тематика: юриспруденция. Тексты предназначены для людей. В тематике необходимо разбираться, поэтому предпочтение отдам исполнителю с юридическим образованием. Хороший слог обязателен. Дам написать тестовое задание по 1 ключевому слову. От Вас - цена и сроки.

14 лет назад
cinemae
Денис 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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