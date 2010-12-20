Разработка рекламного сообщения

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка168 просмотров

Разработка рекламного сообщения на основе модели RAM-проводника

Разработать полностраничное (А-4) печатное рекламное сообщение

(аналог журнальной рекламы) в соответствии со стратегией

RAM-проводника. Защитить (на экзамене) свою разработку, доказав, что

креатив-идея Вашей рекламы соответствует данной стратегии.

P.S. Авторское описание модели RAM-проводника, (ее структурных

элементов и методики разработки креатив-идеи рекламного сообщения)

представлено в монографии: Дж. Росситер, Л.Перси «Реклама и

продвижение товара» часть 4, гл.7.

желательно рекламировать чтот-т детское (кроме памперсов)..фото ребенка предоставим.

нужна сама работа + текст для экзамена ( защита данной работы).

срок- 3 января

но вообще чем раньше, тем лучше

14 лет назад
elchat
41 год
19 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Надо написать продающий текст.

    Для сайта надо написать качественный продающий текст для главной страницы, объём примерно 2000-2500т. Символов. Очень важно чтобы он был написан грамотным коперайтером. Пишите цену.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Копирайт 60 000 знаков

    Требуется копирайтер для сотрудничества на постоянной основе. Основная работа - написание текстов-описаний для каталогов и интернет магазинов. Тексты - не сложные, не требуют предварительного изучения материалов, но хочется видеть их ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рерайт статьи по медицине

    Нужно сделать качественный легкий рерайт статьи по медицине, объем около 18 тыс. знаков. От рерайта смысл сказанного не должен меняться. Хорошее знание медицинских терминов. Пишите ваши сроки и стоимость работы в рублях. Оплата через Яндекс-деньги ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Написать 2 уникальные статьи по логопедии.

    Нужно написать 2 статьи по логопедическим проблемам у детей, объем каждой 1-2 тыс. знаков. Хорошее знание медицинских терминов, стиль строгий, но не академический - примеры я дам. Пишите ваши сроки и стоимость работы в ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Статьи о туризме

    Обзорные статьи о странах и городах мира. По 2500-3000 символов на статью. В заявке укажите - цена за 1000 знаков без пробелов - кол-во статей в неделю - о ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Написать раздел помощь

    Надо нписать для сайта радел помощь пополнения баланса через системы робокассу и sprypay Требуется текст написать и картинки Вот пример http://www.beget.ru/man_pay.html

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужны тексты

    $100

    На тему "Красота и здоровье", тексты небольшие около 2000 символов 8 текстов! (главное уникальные, а рерайт или копирайт меня не интересует) оплата после проверки мной работ, оплата 70 руб = 1 000 обращаться 642732052

    Копирайтинг33 заявки
    Закрыт
    14 лет назад