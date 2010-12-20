Добрый день. Требуется копирайтинг/рерайтинг комерческого предложения,для портала туристического и отельного бизнеса.
Разработка рекламного сообщения
Разработка рекламного сообщения на основе модели RAM-проводника
Разработать полностраничное (А-4) печатное рекламное сообщение
(аналог журнальной рекламы) в соответствии со стратегией
RAM-проводника. Защитить (на экзамене) свою разработку, доказав, что
креатив-идея Вашей рекламы соответствует данной стратегии.
P.S. Авторское описание модели RAM-проводника, (ее структурных
элементов и методики разработки креатив-идеи рекламного сообщения)
представлено в монографии: Дж. Росситер, Л.Перси «Реклама и
продвижение товара» часть 4, гл.7.
желательно рекламировать чтот-т детское (кроме памперсов)..фото ребенка предоставим.
нужна сама работа + текст для экзамена ( защита данной работы).
срок- 3 января
но вообще чем раньше, тем лучше
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