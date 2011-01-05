Надо нписать для сайта радел помощь пополнения баланса через системы робокассу и sprypay Требуется текст написать и картинки Вот пример http://www.beget.ru/man_pay.html
Статьи о туризме
Обзорные статьи о странах и городах мира. По 2500-3000 символов на статью.
В заявке укажите
- цена за 1000 знаков без пробелов
- кол-во статей в неделю
- о каких странах можете написать
Выбранные исполнители
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
На тему "Красота и здоровье", тексты небольшие около 2000 символов 8 текстов! (главное уникальные, а рерайт или копирайт меня не интересует) оплата после проверки мной работ, оплата 70 руб = 1 000 обращаться 642732052Копирайтинг33 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется ряд статей заданной нами тематики для продвижения сайта в поисковых системах. Контакты: ICQ -> 357149081Копирайтинг15 заявокЗакрыт14 лет назад
- $5
Написать поздравления для пользователей с Рожеством Христовым на 4 сайта. Длиной примерно по 200 - 400 символов но желательно в сжатые сроки и конечно чтоб тексты уникальны были.Завершен14 лет назад
Тема сайта: Игры и приложения для мобильных телефонов. Ключевые фразы: Скачать бесплатно, Java игры, N-GAGE игры, JAVA-приложения, игры для iPhone. А так же размеры экранов: 240x320, 176x220, 176x208, 132x176 и т.д. ...Завершен14 лет назад
Нужен человек, который сегодня смог бы выполнить рерайт нескольких статей. Общий объем около 12 тысяч знаков. Выберу несколько исполнителей. Цена 25 - 30 руб. за килознак.Завершен14 лет назад
Всем привет. Требуются люди, которые любят сериалы. Для написания комментариев (рецензий) к ним с использованием ключевых слов. Плачу 0.5$ за 1 комментарий размером 700-800 символов. P.S. Комментариев надо много.Копирайтинг22 заявкиЗакрыт14 лет назад
Любые обзорные практические статьи по полиграфии. Указывайте обязательно: - цена за 1000 знаков без пробелов - кол-во статей в неделю - наличие знаний - что будете писатьКопирайтинг11 заявокЗакрыт14 лет назад
Статьи нужны по практике, а не о том, что такое БТЛ. Цена за 1000 без пробелов, о себе относительно знаний БТЛ и объемы со сроками, возможностями?Копирайтинг4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо создать руководство пользователя к программе складского учета (для "чайника"). Результат должен быть предоставлен в виде логически связанных html-файлов и созданного на их основе chm-файла. Руководство должно содержать рубрикатор и систему навигации, ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт14 лет назад