Статьи о туризме

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Завершен72 заявки1058 просмотров

Обзорные статьи о странах и городах мира. По 2500-3000 символов на статью.

В заявке укажите

- цена за 1000 знаков без пробелов

- кол-во статей в неделю

- о каких странах можете написать

14 лет назад
yuracrimea
Юрий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
24 отзыва(-1)

Выбранные исполнители

WECTRA
Мария 
41 год
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$45
10 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Юрий очень вежливый и понимающий заказчик, который в любом случае всегда идет на встречу) спасибо за сотрудничество
FreeMagic
38 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$11
1 день
Благодаря сотрудничеству с данными исполнителями получил не только интересные, действительно интересные статьи, но и качественно графическое наполнение для сайта. Супер! Рекомендую!
Юрий - прекрасный заказчик, вежливый, корректный и приятный в общении!!! Работа над интересными темами подарила массу положительных эмоций. Оплата в оговоренные сроки и в удобной форме. Надеемся на дальнейшее сотрудничество! Рекомендуем!

Заявки фрилансеров

WECTRA
Мария 
41 год
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
FreeMagic
38 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад

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