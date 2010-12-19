Всем привет. Требуются люди, которые любят сериалы. Для написания комментариев (рецензий) к ним с использованием ключевых слов. Плачу 0.5$ за 1 комментарий размером 700-800 символов. P.S. Комментариев надо много.
Рерайт
Нужен человек, который сегодня смог бы выполнить рерайт нескольких статей.
Общий объем около 12 тысяч знаков. Выберу несколько исполнителей.
Цена 25 - 30 руб. за килознак.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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