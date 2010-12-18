Рерайтинг статей на разные тематики

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок239 просмотров

Требуется рерайт статей на множество тематик, источник я даю сам или выбираете сами.

Требования: 100% уникальность по Advego, абсолютная читабельность так как для людей.

Статей не ограничено!

ICQ#: 565-040-766 пишите

Оплата : Приват 24, WebMoney

14 лет назад
chaly
Сер 
41 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Sestra75
Ульяна 
49 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
45 отзывов
14 лет назад
$15
3 дня
Отличный исполнитель, Сотрудничаю постоянно, все устраивает. Все делает в поставленные сроки. Понимает с полуслова, ответственно подходит к работе. Рекомендую к сотрудничеству!
Работать с таким заказчиком легко и приятно. Практически всегда на связи, в случае необходимости готов помочь дельным советом. Тактичен и толерантен. Советую!!!

Заявки фрилансеров

Sestra75
Ульяна 
49 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
45 отзывов
14 лет назад

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