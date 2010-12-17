Подобрать список порталов для анонса продуктов IT

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрытнет заявок118 просмотров

Требуется подобрать список порталов, посвященных сфере IT для анонсирования продуктов и размещения пресс релизов компании.

Адрес сайта/сфера/Условия/e-mail для отправки или ссылка на форму с регистрацией.

В списке уже есть порядка 30 порталов. хочется побольше.

Оплата по факту яндекс деньгами.

ася 2 0 8 514 990

14 лет назад
EventLP
Влади 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
38 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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