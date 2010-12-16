Переписать 3 статьи

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$50
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  2. Копирайтинг
Закрыт14 заявок408 просмотров

Сабж.

2 маленькие - одна большая

Суммарно около 40 тыс. знаков

Текст для людей...

Цена окончательная... оплата Я-деньги. (1500)

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14 лет назад
samcool
Семён 
44 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$50
5 дней

Заявки фрилансеров

alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад

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