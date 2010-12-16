Аналитика спортивных событий.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок197 просмотров

Нужен специалист, которые может выставлять коэффициенты для приема ставок на различные спортивные события. Мне нужно написать "обучалку" в виде призентации или другом виде, которая обучает людей, знающих спорт , выставлять коэффициенты для принятия ставок. Хорошие коэффициенты:)

Пишите кто может помочь. Плюсом будет также идеи по самой презентации.

Возможно длительное сотрудничество.

14 лет назад
Denis_Ogr
Денис 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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