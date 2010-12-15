Нужно переписать все статьи на сайте, сделав их индивидуальными и вплести некоторые ключевые запросы. Тематика сайта такси.
Нужен рерайт, англ. язык
Требуется рерайтер на долгосрочное сотрудничество.
Описание работы:
- Составление статьи с использованием рерайта и комбинирования готовых материалов на тему туристических услуг на английском языке. Материалы предоставляет заказчик.
- Размер статьи 1800-2300 символов с пробелами. Срок выполнения: 2 дня. Стоимость статьи: $5 по webmoney или банковский денежный перевод. Оплата по исполнении.
- Рерайт не глубокий, высокая уникальность не требуется.
- Заказы на статьи будут поступать не регулярно, но работать наша компания предпочитает с одним надежным исполнителем. На данный момент есть заказ на одну статью с вышеизложенными условиями.
Предпочтение исполнителям с опытом рерайта на англ. языке, другие заявки также будут рассмотрены.
Оставляйте заявки ниже + выполнение тестового задания на почту [email protected]. Заявки без тестового задания не рассматриваются (определить качество будущей работы по аватарке и никнейму не могу как Вы понимаете).
Тестовое задание (2 варианта):
1) На основе материалов этого сайта: http://www.captainlord.com/ или ему подобного написать статью на 500 символов. Должны быть отражены главные преимущества этого заведения, например: размещение, удобства, скидки и спец. предложения, качество сервиса и т.д. Главное чтобы статья была интересной и удобочитаемой, не слишком походила на рекламу, текст должен быть написан от третьего лица (никаких "we", "our" и т.п.).
2) Возможен и другой вариант выполнения тестового задания: Вы обращаетесь ко мне в лс или по скайпу, я даю вам ссылку на сайт с которого нужно написать первую статью (1800-2300 символов с пробелами); НО оплачиваться будет только статья выбранного исполнителя.
Если есть дополнительные вопросы, обращайтесь в личку или скайп: natalia_lukaniuk
Заявки фрилансеров
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