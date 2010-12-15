# 1 — $ 50 # 2 — $ 10

Необходимо придумать название для интернет-магазина (книги, диски, софт, канцелярские товары и т.п, ассортимент разнообразный и постоянно увеличивается) Магазин украинский, название в украинских зонах. желательно чтоб название было уникальным и нигде не повторялось, не обязательно чтоб привязка была к книгам и т.п, Можно совсем не совместимое слово, но чтоб звучало, легко писалось и запоминалось. Всем удачи! !!!