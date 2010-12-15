Срочный рерайт 8-9 тыс. знаков с исходником

Требуется рерайтер, тематика: альтернативная энергетика, расчитываю на постоянное сотрудничество, требуется писать по 1-2 статье в день с картинкой, так же обязательно указывайте цену за 1000зн. требуется для форума, бюджет небольшой пока что, поэтому чем дешевле, ...