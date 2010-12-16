Приватно для Приходько Анна (eternalwander)

Спасибо Вам большое, Михаил! Сотрудничаем уже не впервые, и только приятные впечатления от человека и его проектов. Всегда вежливое, уважительное общение. К тому же, хочу добавить, что данный заказчик, пожалуй, единственный из тех, кто вовремя (я имею ввиду весьма оперативно) проводит проверку с моментальной оплатой. А это характеризует его как безусловно профессионального и честного человека. Одним словом, благодарна Вам за приятное сотрудничество!