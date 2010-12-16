Приватно для Приходько Анна (eternalwander)

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Завершен1 заявка131 просмотр

Написание уникальных SEO статей

Написание статей
14 лет назад
hamal
39 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

eternalwanderer
Анна 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Отличный автор! Статьи были написаны именно такие, какие и были нужны! Буду и дальше с радостью продолжать сотрудничество
Спасибо Вам большое, Михаил! Сотрудничаем уже не впервые, и только приятные впечатления от человека и его проектов. Всегда вежливое, уважительное общение. К тому же, хочу добавить, что данный заказчик, пожалуй, единственный из тех, кто вовремя (я имею ввиду весьма оперативно) проводит проверку с моментальной оплатой. А это характеризует его как безусловно профессионального и честного человека. Одним словом, благодарна Вам за приятное сотрудничество!

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eternalwanderer
Анна 
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10 лет назад
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