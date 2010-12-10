Есть сервис. Идея, чем то похожа на http://milliondollarhomepage.com/ . Более подробно кандидатам и исполнителям. Нужно этот сервис раскрутить, разрекламировать на западную аудиторию. Никаких покупок ссылок, контекстной рекламы. Сервис нужно раскручивать через соц. медия, сарафанное ...
Основная деятельность: php программист();
• Практически все проекты написанны на собственных CMS, немного на Joomla. Большая часть проектов-это веб сервисы, низкого и среднего уровня (визитки, магазины, порталы), а также несколько скриптов, калькуляторов, грабберов.
• Хорошо знаком с такими веб технологиями, как HTML,CSS, Jquery, Ajax XML.
• В основном работал с БД MySql и MS Access
• Общие понятия ООП.
• Из VCS работаю с SVN, знаком с GIT
• Codeigniter (MVC)
Некоторые примеры:
http://www.bruderschaft.com.ua/
и др.
Дополнительная деятельность: архитектура программных продуктов, менеджер/руководитель проектов.
• Полный цикл организации и разработки проектов от поиска разработчиков, распределения и контроля выполненных задач до сдачи и запуска проекта.
• Букмекерская игра (http://vkontakte.ru/show_mania)
Контактная информация
iCQ 444699163
skype denisog1
email [email protected]
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