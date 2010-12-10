Php developer. Project Manager

Основная деятельность: php программист();

• Практически все проекты написанны на собственных CMS, немного на Joomla. Большая часть проектов-это веб сервисы, низкого и среднего уровня (визитки, магазины, порталы), а также несколько скриптов, калькуляторов, грабберов.

• Хорошо знаком с такими веб технологиями, как HTML,CSS, Jquery, Ajax XML.

• В основном работал с БД MySql и MS Access

• Общие понятия ООП.

• Из VCS работаю с SVN, знаком с GIT

• Codeigniter (MVC)

Некоторые примеры:

http://www.svyatogorsk.in.ua/

http://www.maxisport.com.ua/

http://kia.dn.ua/

http://averida.com.ua/

http://www.energia-npp.com/

http://onebannersite.com/

http://steksis.ru/

http://int-resurs.ru/

http://universal-stone.ru/

http://website-test.ru/

http://webnatura.net/

http://agroperspektiva.com.ua

http://www.bruderschaft.com.ua/

и др.

Дополнительная деятельность: архитектура программных продуктов, менеджер/руководитель проектов.

• Полный цикл организации и разработки проектов от поиска разработчиков, распределения и контроля выполненных задач до сдачи и запуска проекта.

• Букмекерская игра (http://vkontakte.ru/show_mania)

Контактная информация

iCQ 444699163

skype denisog1

email [email protected]