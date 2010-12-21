Требуется глубокий рерайт описаний объектов недвижимости.

1, 5 вмз за 1000 символов без пробелов на ваш счет в веблансере после завершения работы. Полученный текст должен быть не менее исходного.

Работы много, делать нужно быстро, но качественно. Пример исходников в приложении.

Просьба в личку не писать.