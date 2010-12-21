Глубокий рерайт описаний объектов недвижимости

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Завершен41 заявка713 просмотров

Требуется глубокий рерайт описаний объектов недвижимости.

1, 5 вмз за 1000 символов без пробелов на ваш счет в веблансере после завершения работы. Полученный текст должен быть не менее исходного.

Работы много, делать нужно быстро, но качественно. Пример исходников в приложении.

Просьба в личку не писать.

14 лет назад
seasick
Артем 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
297 отзывов

Выбранные исполнители

JayS
47 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$391
2 дня
Ponka
Елена 
39 лет
18 лет в сервисе
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4 года назад
14 лет назад
$35
2 дня
listopad07
54 года
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
14 лет назад
$23
2 дня
Работа была выполнена качественно и в установленные сроки. спасибо.
С Артемом работаю не первый раз. Всегда приятно иметь дело с этим человеком - обязательным, вежливым и деловым. Спасибо!
ladythebird
Ирина 
60 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
39 отзывов
14 лет назад
$25
2 дня
Как всегда, все отлично. Спасибо.
Супер-заказчик! Четко, быстро, ответственно, с пониманием существа дела, одним словом, один из лучших заказчиков этого ресурса!

Заявки фрилансеров

JayS
47 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
Ponka
Елена 
39 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
listopad07
54 года
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
14 лет назад
ladythebird
Ирина 
60 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
39 отзывов
14 лет назад

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