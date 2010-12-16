Заполнение сайта

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Закрыт5 заявок153 просмотра

Заполнение сайта , не большого, посты в блоге, описание проектов дополнить и тд. Стоимость 1 долл 1000 знаков, постоянное сотрудничество, писать тем, кто готов работать сейчас

14 лет назад
Vitavyr
56 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 отзывов

Выбранный исполнитель

sadesad
Сергей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$1
1 день

Заявки фрилансеров

sadesad
Сергей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад