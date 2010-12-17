Проект для MyLastJack

$16
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт2 заявки140 просмотров

Проект специально для MyLastJack.

Нужно написать 40 тостов по темам:

- на день рождения

- на юбилей

- на Новый Год

- на свадьбу

- прикольные

14 лет назад
Seovics
Ольга 
40 лет
19 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

MyLastJack
Григорий 
34 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$16
1 день

Заявки фрилансеров

MyLastJack
Григорий 
34 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Рерайт текстовых описаний аксессуаров к консолям

    Для интернет магазина требуется рерайт каталога товаров - аксессуары PlayStation 3. - не более 2к символов (рерайт\перевод\авторское на выбор исполнителя) - уникальность не ниже 100% - предпочтение исполнителям с богатым ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Копирайт

    $100

    Требуются на постоянную работу копирайтеры на долгий срок, которые могут писать до большое количество знаков в день , на тему "Информационные технологии (Интернет)". Цена будет варьироватся от 50 до 200руб за 1000 символов. Сейчас нужно ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Переписать 3 статьи

    $50

    Сабж. 2 маленькие - одна большая Суммарно около 40 тыс. знаков Текст для людей... Цена окончательная... оплата Я-деньги. (1500) ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Заполнение сайта

    Заполнение сайта , не большого, посты в блоге, описание проектов дополнить и тд. Стоимость 1 долл 1000 знаков, постоянное сотрудничество, писать тем, кто готов работать сейчас

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Аналитика спортивных событий.

    $50

    Нужен специалист, которые может выставлять коэффициенты для приема ставок на различные спортивные события. Мне нужно написать "обучалку" в виде призентации или другом виде, которая обучает людей, знающих спорт , выставлять коэффициенты для принятия ставок. ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Глубокий рерайт описаний объектов недвижимости

    Требуется глубокий рерайт описаний объектов недвижимости. 1, 5 вмз за 1000 символов без пробелов на ваш счет в веблансере после завершения работы. Полученный текст должен быть не менее исходного. Работы много, ...

    Копирайтинг4 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад