Рерайт текстовых описаний аксессуаров к консолям

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен4 заявки149 просмотров

Для интернет магазина требуется рерайт каталога товаров - аксессуары PlayStation 3.

- не более 2к символов (рерайт\перевод\авторское на выбор исполнителя)

- уникальность не ниже 100%

- предпочтение исполнителям с богатым игровым опытом, идеально что бы владелецPS3

Объёмы и сроки:

Кол-во позиций: 50

Время на реализацию проекта: на вчера.

Способ оплаты: вебмани, приват24, paypal, наличные(Киев).

14 лет назад
Rool_Ra
Артём 
42 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

m1r1am
Марина 
44 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
3 отзыва
14 лет назад
$1
10 дней
Отличный исполнитель. С задачей рерайтов справилась на отлично. В определенных случаях очень удачно находила и объеденяла контент. Рекомендую как исполнителя который справляется не только с поставленной задачей в рамках ТЗ но и вникает в суть, что положительно сказывается на результатах.
Отличный заказчик! Знает что ему нужно и может это грамотно и понятно объяснить. Работа была оплачена раньше сдачи самого проекта, что было очень приятно!

Заявки фрилансеров

m1r1am
Марина 
44 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
3 отзыва
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Копирайт

    $100

    Требуются на постоянную работу копирайтеры на долгий срок, которые могут писать до большое количество знаков в день , на тему "Информационные технологии (Интернет)". Цена будет варьироватся от 50 до 200руб за 1000 символов. Сейчас нужно ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Переписать 3 статьи

    $50

    Сабж. 2 маленькие - одна большая Суммарно около 40 тыс. знаков Текст для людей... Цена окончательная... оплата Я-деньги. (1500) ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Заполнение сайта

    Заполнение сайта , не большого, посты в блоге, описание проектов дополнить и тд. Стоимость 1 долл 1000 знаков, постоянное сотрудничество, писать тем, кто готов работать сейчас

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Аналитика спортивных событий.

    $50

    Нужен специалист, которые может выставлять коэффициенты для приема ставок на различные спортивные события. Мне нужно написать "обучалку" в виде призентации или другом виде, которая обучает людей, знающих спорт , выставлять коэффициенты для принятия ставок. ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Придумать название для интернет-магазина

    $60

    Необходимо придумать название для интернет-магазина (книги, диски, софт, канцелярские товары и т.п, ассортимент разнообразный и постоянно увеличивается) Магазин украинский, название в украинских зонах. желательно чтоб название было уникальным и нигде не повторялось, не обязательно чтоб ...

    Копирайтинг101 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Глубокий рерайт описаний объектов недвижимости

    Требуется глубокий рерайт описаний объектов недвижимости. 1, 5 вмз за 1000 символов без пробелов на ваш счет в веблансере после завершения работы. Полученный текст должен быть не менее исходного. Работы много, ...

    Копирайтинг4 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад