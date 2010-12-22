Требуются на постоянную работу копирайтеры на долгий срок, которые могут писать до большое количество знаков в день , на тему "Информационные технологии (Интернет)". Цена будет варьироватся от 50 до 200руб за 1000 символов. Сейчас нужно ...
Рерайт текстовых описаний аксессуаров к консолям
Для интернет магазина требуется рерайт каталога товаров - аксессуары PlayStation 3.
- не более 2к символов (рерайт\перевод\авторское на выбор исполнителя)
- уникальность не ниже 100%
- предпочтение исполнителям с богатым игровым опытом, идеально что бы владелецPS3
Объёмы и сроки:
Кол-во позиций: 50
Время на реализацию проекта: на вчера.
Способ оплаты: вебмани, приват24, paypal, наличные(Киев).
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