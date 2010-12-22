Рерайт текстовых описаний аксессуаров к консолям

Отличный исполнитель. С задачей рерайтов справилась на отлично. В определенных случаях очень удачно находила и объеденяла контент. Рекомендую как исполнителя который справляется не только с поставленной задачей в рамках ТЗ но и вникает в суть, что положительно сказывается на результатах.