Rool_Ra

Артём Rool_Ra

 
40 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сайт под ключ

    Сайт, 3 типа страниц +БД + бекэнд, любая CMS Требуется создание сайта под ключ. Дизайн, верстка, программирование. Логотип и палитра есть. сайт состоит из 3х типов страниц. 1. страничка - стабличка в которой строки - ссылки (список сайтов) 2. для каждой ...

    Сайты «под ключ»34 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайт каталога товаров - игры PlayStation 3

    Для интернет магазина требуется рерайт каталога товаров - игры PlayStation 3. - описание игры, не более 2-3к символов (рерайт\перевод\авторское на выбор исполнителя) - уникальность 100% - обязателен игровой опыт, в идеале игры PS3 Объёмы и сроки: Кол-во позиций: около 60. Время ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Рерайт текстовых описаний аксессуаров к консолям

    Для интернет магазина требуется рерайт каталога товаров - аксессуары PlayStation 3. - не более 2к символов (рерайт\перевод\авторское на выбор исполнителя) - уникальность не ниже 100% - предпочтение исполнителям с богатым игровым опытом, идеально что бы владелецPS3 Объёмы и сроки: Кол-во ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создать базу скриношотов к играм PS3

    Требуется создать базу скриншотов к играм PlayStation 3. - 250 игр - 4 скриншота на каждую игру - разрешение 800*600 - не брендированные - творческий выбор приветсвуется Сроки: на вчера Оплата - вебмани, приват24

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Подобрать видео игр PS3 на YouTube

    Требуется подобрать видео-обзоры игр PS3 на YouTube. Кол-во: 250шт Требования к видео: - интересный сюжет обзороного характера - хороший звукоряд (или музыка или русский язык, в крайнем случае английский) - длительность от 4х минут - HD - отсутвие брендирования на видео - официальные ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайт обзоров игр PS3.

    Для интернет магазина требуется рерайт каталога товаров - игры PlayStation 3. - описание игры, не более 2к символов (рерайт\перевод\авторское на выбор исполнителя) - уникальность не ниже 100% - предпочтение исполнителям с богатым игровым опытом, идеально игры PS3 Объёмы и ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Наполнение форума сообщениями, темат. PlayStation

    Требуется наполнить пустой интернет форум сообщениями, создав при этом эффект "живого" форума на котором активно ведутся дискуссии. Тематика форума: PlayStation 3 JailBreak разделы форума: Взлом и модификация PlayStation 3 aka PS3 JailBreak - - Новости сцены PS3 JailBreak - - ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка дизайна для магазина игровых приставок

    Требуется разработать Логотип(фирменный стиль) для интернет магазина видео-приставок и игр. Для интернета: - логотип на сайт 538*75 Для офлайна: - дизайн и макет визитной карточки - дизайн и макет купона на скидку, формат А6 - дизайн пакета. 2шт. 25*17см и 45*35см. Объёмы ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Gauth
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$55
10 баллов
11 лет назад
Обзоры видеоигр. Приватно для Бедарева Николая
Далеко не в первый раз работаю, так что все привычно: четко поставленная задача, своевременная оплата, интересная работа.
Работа выполнена на высоком уровне, сроки выдержаны. Как всегда - приятно с вами работать.
Ответный отзыв
Gauth
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$1
10 баллов
13 лет назад
Рерайт каталога товаров - игры PlayStation 3
Четко определенная задача и требования к ее выполнению, разумные сроки и своевременная оплата - в общем, сотрудничество было приятным и плодотворным.
Точно понял задачу. Сроки и все условия оговоренные перед началом выполнения задания - выдержал в лучшем виде. Во время выполнения задания возникла необходимость выполнить внеплановый рерайт текста. Выполнил в лучшем виде и при этом это не повлияло на сроки выполнения основного задания. Я как заказчик доволен на 10\10. Могу рекомендовать.
Ответный отзыв
m1r1am
Марина 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
3 отзыва
$1
10 баллов
13 лет назад
Рерайт текстовых описаний аксессуаров к консолям
Отличный заказчик! Знает что ему нужно и может это грамотно и понятно объяснить. Работа была оплачена раньше сдачи самого проекта, что было очень приятно!
Отличный исполнитель. С задачей рерайтов справилась на отлично. В определенных случаях очень удачно находила и объеденяла контент. Рекомендую как исполнителя который справляется не только с поставленной задачей в рамках ТЗ но и вникает в суть, что положительно сказывается на результатах.
Ответный отзыв
Vador
Вадим 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Создать базу скриношотов к играм PS3
Четкая постановка задачи и моментальная оплата. Заказчик адекватно реагирует на возникшие трудности в процессе выполнения проекта. Очень приятное сотрудничество.
Задачу выполнил качественно. По срокам получилось немного больше ожидаемого - но в мои рамки влезло. Спасибо. Рекомендую как ответсвенного исполнителя.
Ответный отзыв
sholom
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$200
10 баллов
13 лет назад
Рерайт обзоров игр PS3.
Отличный заказчик! Очень приятен в общении, платит строго вовремя. Пожелания и замечания только по делу. Спасибо за приятное сотрудничество! Рекомендую!
Очень исполнительный. Задача по рерайту выполнена на 100% качественно. Обязательно буду сотрудничать дальше.
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