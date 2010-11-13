Сайт, 3 типа страниц +БД + бекэнд, любая CMS Требуется создание сайта под ключ. Дизайн, верстка, программирование. Логотип и палитра есть. сайт состоит из 3х типов страниц. 1. страничка - стабличка в которой строки - ссылки (список сайтов) 2. для каждой ...
- Сайты «под ключ»34 заявкиЗакрыт10 лет назад
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Требуется написать 15 обзоров видеоигр, объем 2200зн каждый. риватный проект для Бедарева НиколаяЗавершен11 лет назад
Для интернет магазина требуется рерайт каталога товаров - игры PlayStation 3. - описание игры, не более 2-3к символов (рерайт\перевод\авторское на выбор исполнителя) - уникальность 100% - обязателен игровой опыт, в идеале игры PS3 Объёмы и сроки: Кол-во позиций: около 60. Время ...Завершен13 лет назад
Для интернет магазина требуется рерайт каталога товаров - аксессуары PlayStation 3. - не более 2к символов (рерайт\перевод\авторское на выбор исполнителя) - уникальность не ниже 100% - предпочтение исполнителям с богатым игровым опытом, идеально что бы владелецPS3 Объёмы и сроки: Кол-во ...Завершен13 лет назад
Требуется создать базу скриншотов к играм PlayStation 3. - 250 игр - 4 скриншота на каждую игру - разрешение 800*600 - не брендированные - творческий выбор приветсвуется Сроки: на вчера Оплата - вебмани, приват24Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется подобрать видео-обзоры игр PS3 на YouTube. Кол-во: 250шт Требования к видео: - интересный сюжет обзороного характера - хороший звукоряд (или музыка или русский язык, в крайнем случае английский) - длительность от 4х минут - HD - отсутвие брендирования на видео - официальные ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Для интернет магазина требуется рерайт каталога товаров - игры PlayStation 3. - описание игры, не более 2к символов (рерайт\перевод\авторское на выбор исполнителя) - уникальность не ниже 100% - предпочтение исполнителям с богатым игровым опытом, идеально игры PS3 Объёмы и ...Завершен13 лет назад
Требуется наполнить пустой интернет форум сообщениями, создав при этом эффект "живого" форума на котором активно ведутся дискуссии. Тематика форума: PlayStation 3 JailBreak разделы форума: Взлом и модификация PlayStation 3 aka PS3 JailBreak - - Новости сцены PS3 JailBreak - - ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется разработать Логотип(фирменный стиль) для интернет магазина видео-приставок и игр. Для интернета: - логотип на сайт 538*75 Для офлайна: - дизайн и макет визитной карточки - дизайн и макет купона на скидку, формат А6 - дизайн пакета. 2шт. 25*17см и 45*35см. Объёмы ...Логотипы и Знаки16 заявокЗакрыт13 лет назад