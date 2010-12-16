Копирайт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок320 просмотров

Требуются на постоянную работу копирайтеры на долгий срок, которые могут писать до большое количество знаков в день , на тему "Информационные технологии (Интернет)". Цена будет варьироватся от 50 до 200руб за 1000 символов. Сейчас нужно написать 4 статьи по 2000 символов статья, цена 50 руб = 1000. Обращаться 641020585

14 лет назад
mrzuev
50 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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