Создать статьи для хостинг центра

Во время нашего сотрудничества Александр проявил себя, как настоящий профессионал. Я получил качественные, грамотные с технической точки зрения тексты. Хочу также отметить, что исполнитель вложился в заявленные им сроки выполнения проекта. Спасибо за работу! Рекомендую Александра, как грамотного и знающего свое дело копирайтера.