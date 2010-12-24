Приватно для Дерягиной Ольги (deryagina)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка180 просмотров

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14 лет назад
Artem_L
Артём 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$100
3 дня
За короткий период времени выполнен большой объем работы. Вся работа проделана качественно и с толком. Ольга действительно квалифицированный специалист. Советую Всем!
Очень нравится работать с Артемом. Рекомендую его всем, как очень ответственного заказчика.

Заявки фрилансеров

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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