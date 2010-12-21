Требуется рерайт текста о истории поселка

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен21 заявка377 просмотров

Требуется полный рерайт текста о истории поселка, уникальность 95-100%. Жду ваших предложений по расценкам.

14 лет назад
Sergofunone
Антон 
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранные исполнители

samus_video
28 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$9
2 дня
Прекрасный исполнитель, рерайт выполнен на 100% в максимально короткие сроки, ценой так же остался доволен. Надеюсь продолжим сотрудничество!
Четкость и краткость - вот неоспоримые преимущества любого заказчика. Яку Антон - один с таких. И хотя возникла проблема в оплате работы, но это нисколько не меняет суть дела. Приятно было сотрудничать. Надеюсь на дальнейшие связи.
Shela
Лина 
45 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад
$8
2 дня

Заявки фрилансеров

samus_video
28 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
Shela
Лина 
45 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад

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