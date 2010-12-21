Требуется полный рерайт текста о истории поселка, уникальность 95-100%. Жду ваших предложений по расценкам.
Написание текста с учетом SEO
Тематика: Лицензирование, сертифицирование и немного юридических услуг.
Требуется написать тексты для страниц сайта с учетом ключевых слов.
Приблизительный объем всех текстов 12000 знаков (15 текстов).
Требования: уникальность и грамотное изложение. Желательно максимально использовать предложеные в ТЗ ключевые слова.
Подробное ТЗ в приват.
Указывайте, пожалуйста, примерные сроки.
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