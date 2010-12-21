Написание текста с учетом SEO

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен21 заявка330 просмотров

Тематика: Лицензирование, сертифицирование и немного юридических услуг.

Требуется написать тексты для страниц сайта с учетом ключевых слов.

Приблизительный объем всех текстов 12000 знаков (15 текстов).

Требования: уникальность и грамотное изложение. Желательно максимально использовать предложеные в ТЗ ключевые слова.

Подробное ТЗ в приват.

Указывайте, пожалуйста, примерные сроки.

14 лет назад
rentovski
Ренат 
41 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Lettre
43 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$25
3 дня
Спасибо за хорошую работу. Работа выполнена на высоком уровне. Рекомендую всем!
Сотрудничество с Ренатом оставило позитивные впечатления. ТЗ дано подробным, все нюансы учтены, оплата произведена очень быстро. Сразу видно, что заказчик знает, что ему нужно и умеет общаться с людьми! Спасибо за проект.

Заявки фрилансеров

Lettre
43 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад

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