Задача. Выбираем регион (запускаем парсер) и у всех компаний из списка берем поля: • Название компании • Генеральный директор • Описание • Населенный пункт • Адрес • Телефон/факс • Электронная почта • web-сайт • Экспорт Все данные формируются в файл Excel, где компания - это ...
- Веб-программирование12 заявокЗакрыт8 лет назад
- $15
Доброго дня! Требуется установить и настроить форум на поддомен. Базовый стиль + настройка прав доступа + защита от спама + небольшая консультация как редактировать стили. На форуме нужно закрыть регистрацию. Регистрировать новых пользователей будет только модератор. Также ...Завершен10 лет назад
- $33
Добрый день! Есть флешка на сайте http://www.leonardo-stone.ru/#!/house.php с размером по ширине 750px - дом с текстурами. Необходимо сделать: 1) Выдернуть этот флеш 2) Уменьшить пропорционально до размера 700px по ширине (если текст станет не читабельным, можно чуть уменьшить ...Анимация1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Требуется собрать товары (описания, характеристики, картинки, цены) с 2 сайтов-источников и импортировать в готовый магазин на SimplaCMS ( simplacms.ru ). Нужен результат парсинга а не скрипт-парсер.Завершен12 лет назад
Добрый день! Есть: лицензия SimplaCMS, хостинг и домен, дизайн в .psd. Работа заключается: установка админки SimplaCMS, верстка и натяжка на админку, программирование (поиск товаров, спецпредложения товаров, слайдер на главной странице, раскрывающееся меню и еще некоторые функции). Указывайте опыт ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Добрый день! Сайт тематики недвижимость на системе администрирования Wordpress. Необходимо сделать чтобы при открытии категории можно было сортировать список постов по заданным значениям произвольных полей – район и цена. Также реализовать удобный ввод значений, добавив в ...Завершен12 лет назад
- $50
Необходимо поправить меню на сайте http://geodezia-service.ru/. В Opera и IE не работает скрипт, в остальных браузерах Firefox, Chrome, Safari - всё в порядке. Также необходимо учесть кроссбраузерность стилей. Используемый скрипт взят отсюда http://alt-f4.ru/expanding-menu-by-jquery/ Если не возможно исправить скрипт, ...Завершен12 лет назад
- $15
Добрый день! Есть плагин "Nice Navigation". Данный плагин работает с виджетами. Необходимо переделать его, чтобы он не использовал виджеты и можно было вручную прописывать меню. Прописывать вручную планируется так: Нераскрывающийся список №2 Раскрывающийся список №1 Тест 1 Тест 2 Тест ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $10
Есть плагин http://wordpress.org/extend/plugins/nice-navigation/, который работает в виджетах. Необходимо переделать его, чтобы он работал без виджетов и использовать можно было при помощи вставки php-кода в шаблон страницы (sidebar.php). Еще нужно сделать, чтобы раскрывались не все страницы и подстраницы, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $35
Требуется написать тексты для страниц сайта с учетом ключевых слов. Тематика сайта: Компьютерная помощь. Приблизительный объем всех текстов около 17000 знаков (16 текстов). В расчет не входят предложения с перечислениями услуг. Требования: уникальность и грамотное изложение. Желательно максимально ...Завершен13 лет назад
- $12
Тематика сайта: Фильтры для очистки питьевой воды. Приблизительный объем всех текстов около 8000 знаков. Половина текстов рерайт. Требования: уникальность и грамотное изложение. Желательно максимально использовать предложеные в ТЗ ключевые слова. Подробное ТЗ в приват. Указывайте, пожалуйста, примерные сроки.Завершен13 лет назад
- $25
Тематика: Лицензирование, сертифицирование и немного юридических услуг. Требуется написать тексты для страниц сайта с учетом ключевых слов. Приблизительный объем всех текстов 12000 знаков (15 текстов). Требования: уникальность и грамотное изложение. Желательно максимально использовать предложеные в ТЗ ключевые ...Завершен13 лет назад
- $22
Требуется написать красочные и цепляющие тексты для страниц сайта салона цветов и сувениров. Объем всех текстов 11000 знаков. Требования: уникальность и грамотное изложение. Желательно использовать предложеные в ТЗ ключевые слова. Подробное ТЗ в приват. Оплата WMZ. Сроки: 1 страница ...Завершен13 лет назад
- $8
Требуется написать тексты для страниц сайта магазина. Тема: межкомнатные двери и арки, входные стальные двери. Приблизительный объем всех текстов 3500 знаков. Требования: уникальность и грамотное изложение. Желательно использовать предложеные в ТЗ ключевые слова. Срок: понедельник до обеда.Завершен13 лет назад
Необходимо написать красочный и цепляющий текст с учетом ключевых слов. Тематика - аренда гостевых домов. Объём текста - 1700-2000 знаков. В приват предоставлю подробное ТЗ. Основное требование: качество. Оплата WMZ.Завершен13 лет назад
- $30
Требуется написать тексты для страниц сайта магазина строительно-отделочных материалов. Приблизительный объем всех текстов 14500 знаков. В расчет не входят предложения с перечислениями товаров. Требования: уникальность и грамотное изложение. Желательно использовать предложеные в ТЗ ключевые слова. В ...Завершен13 лет назад
Необходимо в данном плагине (http://wpgallery.tribulant.net/) сделать возможность создавать галерии по темам. Например, на одну страницу должны выводится фотографии из заданной галерии, а не все загруженные. Еще нужно поправить Thumbnails карусель - иногда перестает работать.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад