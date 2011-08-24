Есть плагин http://wordpress.org/extend/plugins/nice-navigation/, который работает в виджетах. Необходимо переделать его, чтобы он работал без виджетов и использовать можно было при помощи вставки php-кода в шаблон страницы (sidebar.php). Еще нужно сделать, чтобы раскрывались не все страницы и подстраницы, ...