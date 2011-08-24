rentovski

Ренат rentovski

 
39 летРоссия/Казань
13 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется сделать парсер

    Задача. Выбираем регион (запускаем парсер) и у всех компаний из списка берем поля: • Название компании • Генеральный директор • Описание • Населенный пункт • Адрес • Телефон/факс • Электронная почта • web-сайт • Экспорт Все данные формируются в файл Excel, где компания - это ...

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Установить и настроить форум

    $15

    Доброго дня! Требуется установить и настроить форум на поддомен. Базовый стиль + настройка прав доступа + защита от спама + небольшая консультация как редактировать стили. На форуме нужно закрыть регистрацию. Регистрировать новых пользователей будет только модератор. Также ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Изменить Flash с сайта

    $33

    Добрый день! Есть флешка на сайте http://www.leonardo-stone.ru/#!/house.php с размером по ширине 750px - дом с текстурами. Необходимо сделать: 1) Выдернуть этот флеш 2) Уменьшить пропорционально до размера 700px по ширине (если текст станет не читабельным, можно чуть уменьшить ...

    Flash
    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Спарсить товары для SimplaCMS

    $100

    Требуется собрать товары (описания, характеристики, картинки, цены) с 2 сайтов-источников и импортировать в готовый магазин на SimplaCMS ( simplacms.ru ). Нужен результат парсинга а не скрипт-парсер.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Интернет-магазин на SimplaCms

    Добрый день! Есть: лицензия SimplaCMS, хостинг и домен, дизайн в .psd. Работа заключается: установка админки SimplaCMS, верстка и натяжка на админку, программирование (поиск товаров, спецпредложения товаров, слайдер на главной странице, раскрывающееся меню и еще некоторые функции). Указывайте опыт ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сортировка сообщений с произвольными полями в WP.

    $50

    Добрый день! Сайт тематики недвижимость на системе администрирования Wordpress. Необходимо сделать чтобы при открытии категории можно было сортировать список постов по заданным значениям произвольных полей – район и цена. Также реализовать удобный ввод значений, добавив в ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Вертикальное раскрывающееся меню на javascript

    $50

    Необходимо поправить меню на сайте http://geodezia-service.ru/. В Opera и IE не работает скрипт, в остальных браузерах Firefox, Chrome, Safari - всё в порядке. Также необходимо учесть кроссбраузерность стилей. Используемый скрипт взят отсюда http://alt-f4.ru/expanding-menu-by-jquery/ Если не возможно исправить скрипт, ...

    JavascriptjQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Переделать jquery меню для Wordpress.

    $15

    Добрый день! Есть плагин "Nice Navigation". Данный плагин работает с виджетами. Необходимо переделать его, чтобы он не использовал виджеты и можно было вручную прописывать меню. Прописывать вручную планируется так: Нераскрывающийся список №2 Раскрывающийся список №1 Тест 1 Тест 2 Тест ...

    PHPWordPressjQuery
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Переделать плагин на Вордпресс

    $10

    Есть плагин http://wordpress.org/extend/plugins/nice-navigation/, который работает в виджетах. Необходимо переделать его, чтобы он работал без виджетов и использовать можно было при помощи вставки php-кода в шаблон страницы (sidebar.php). Еще нужно сделать, чтобы раскрывались не все страницы и подстраницы, ...

    PHPWordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание текста с учетом SEO

    $35

    Требуется написать тексты для страниц сайта с учетом ключевых слов. Тематика сайта: Компьютерная помощь. Приблизительный объем всех текстов около 17000 знаков (16 текстов). В расчет не входят предложения с перечислениями услуг. Требования: уникальность и грамотное изложение. Желательно максимально ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Копирайтинг/рерайтинг текста для сайта.

    $12

    Тематика сайта: Фильтры для очистки питьевой воды. Приблизительный объем всех текстов около 8000 знаков. Половина текстов рерайт. Требования: уникальность и грамотное изложение. Желательно максимально использовать предложеные в ТЗ ключевые слова. Подробное ТЗ в приват. Указывайте, пожалуйста, примерные сроки.

    Тексты для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написание текста с учетом SEO

    $25

    Тематика: Лицензирование, сертифицирование и немного юридических услуг. Требуется написать тексты для страниц сайта с учетом ключевых слов. Приблизительный объем всех текстов 12000 знаков (15 текстов). Требования: уникальность и грамотное изложение. Желательно максимально использовать предложеные в ТЗ ключевые ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Текст для салона цветов и сувениров

    $22

    Требуется написать красочные и цепляющие тексты для страниц сайта салона цветов и сувениров. Объем всех текстов 11000 знаков. Требования: уникальность и грамотное изложение. Желательно использовать предложеные в ТЗ ключевые слова. Подробное ТЗ в приват. Оплата WMZ. Сроки: 1 страница ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написание текста для сайта.

    $8

    Требуется написать тексты для страниц сайта магазина. Тема: межкомнатные двери и арки, входные стальные двери. Приблизительный объем всех текстов 3500 знаков. Требования: уникальность и грамотное изложение. Желательно использовать предложеные в ТЗ ключевые слова. Срок: понедельник до обеда.

    Тексты для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написание текста с учетом SEO

    Необходимо написать красочный и цепляющий текст с учетом ключевых слов. Тематика - аренда гостевых домов. Объём текста - 1700-2000 знаков. В приват предоставлю подробное ТЗ. Основное требование: качество. Оплата WMZ.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Текст для сайта строительного магазина.

    $30

    Требуется написать тексты для страниц сайта магазина строительно-отделочных материалов. Приблизительный объем всех текстов 14500 знаков. В расчет не входят предложения с перечислениями товаров. Требования: уникальность и грамотное изложение. Желательно использовать предложеные в ТЗ ключевые слова. В ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Правка плагина для wordpress - Slideshow Gallery

    Необходимо в данном плагине (http://wpgallery.tribulant.net/) сделать возможность создавать галерии по темам. Например, на одну страницу должны выводится фотографии из заданной галерии, а не все загруженные. Еще нужно поправить Thumbnails карусель - иногда перестает работать.

    WordPressПлагин для WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Paule
Павел 
50 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Установить и настроить форум
С Ренатом приятно работать. Всё четко и ясно. Задача, правки, моментальная оплата. Рекомендую.
Спасибо большое! На 100% справился со своей работой и всё сделано на высшем уровне. Теперь с форумом я знаю к кому обращаться. Всем рекомендую данного исполнителя.
Ответный отзыв
Tania_Netkova
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Изменить Flash с сайта
Очень хороший заказчик - приятный в общении - моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Отличная работа на 11 баллов. Всё быстро и качественно. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$200
10 баллов
12 лет назад
Спарсить товары для SimplaCMS
Только положительные эмоции. Человек четко знает чего хочет, оплата полной предоплатой без проблем. Общение - приятное. Сотрудничеством полностью доволен. Оценка +10!
Отлично проделанная работа. Рекомендую всем работать с ним.
Ответный отзыв
LCGreyAngel
51 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
17 часов назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Сортировка сообщений с произвольными полями в WP.
Работа с Ренатом оставила только положительные впечатления. Спасибо за интересный проект и своевременную оплату. Всем рекомендую!!!
Всё сделано профессионально, быстро и качественно. Рекомендую всем. Буду в дальнейшем работать с ним.
Ответный отзыв
vovikov84
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Вертикальное раскрывающееся меню на javascript
Честно, приятно с человеком работать, не подгоняет, моментальная оплата. Все отлично))
Четко и качественно выполнил работу. Отличный исполнитель рекомендую всем. Буду работать с ним еще.
Ответный отзыв