svi-yuliana

Юлиана Свиридова svi-yuliana

 
47 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Рерайтинг, копирайтинг, продающие статьи, seo-оптимизированные тексты

Статьи – это фундамент, на который опирается внутренняя и внешняя оптимизация интернет-ресурса. Однако для того чтобы результат был действительно хорошим, необходимы работающие тексты. Очень важно, чтобы содержание «нравилось» и поисковым машинам, и людям. В первую очередь, тексты должны быть интересны читателю, но вместе с тем от «мнения» роботов во многом зависит то, какое место в результатах выдачи по выбранному вами запросу займет ваш сайт.

При написании текстов я принимаю во внимание два момента:

• Мнение читателя. В данном случае гарантирую, что статья будет написана грамотно и интересно. Ведь только «вкусный» текст может умерить любой «аппетит» посетителя сайта;

• Требования поисковых машин. Что касается роботов, то здесь важна уникальность. Тексты, «заточенные» под те или иные ключевые слова, должны хорошо индексироваться. И я знаю, как добиться подобного результата, поскольку владею информацией о последних достижениях в SEO-индустрии (структура текста, оптимальная плотность ключевых слов, расположение ключевых запросов и т.д.).

Вниманию заказчиков я предлагаю следующие услуги:

• Рерайтинг (1-1,3 доллара/тыс. символов);

• Копирайтинг (1,5-2,5 доллара/тыс. символов);

• SEO-копирайтинг (1,5-2,5 доллара/тыс. символов);

• Рекламные статьи (2-3 доллара/тыс. символов);

• Обзоры и рецензии на фильмы (2-2,5 доллара).

На какой результат может рассчитывать заказчик при сотрудничестве со мной?

• Грамотные и уникальные тексты, «работающие» в интересах клиента;

• Оптимальное соотношение цены и качества;

• Передача готового проекта в точно оговоренные сроки;

• Существенные скидки при больших объемах.

Почта: [email protected]

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Отзывы заказчиков
rentovski
Ренат 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$35
10 баллов
13 лет назад
Написание текста с учетом SEO
Как всегда максимум баллов! Продолжаем работать дальше. Рекомендую всем!
Около пяти-шести раз работаю над проектами Рената. Это заказчик заслуживает уважения. Ренат всегда на связи, он вежлив в общении, дает четкое тз и оперативно оплачивает работу. Рекомендую!
Ответный отзыв
mut480
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Статьи на сайт строительной тематики
Заказал услуги по рерайту и копирайту. Качество статей хорошее, цены приемлемые
Очень понравилось работать с Денисом. Это ответственный и приятный в общении человек. Четкое тз и оперативная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
zakazwebsait
Алексей 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
13 лет назад
34 статьи по посуде
Быстро, качественно, профессионально! Полностью доволен работой! 10 баллов! Всем рекомендую.
Очень понравилось работать с этим заказчиком. Интересное задание и оперативная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
rentovski
Ренат 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Написание текста для сайта.
После очередной работы, могу с уверенностью утветвержать, что профессионализм на высшем уровне. Также хочется отметить умение писать в разном стиле, подстраиваясь под определённого клиента и тематику. Будем работать дальше! Отдельное спасибо за ударные темпы работы в мои сроки.
Ренат, спасибо за интересное тз и своевременную оплату. Если нужна будет помощь в написании текстов, обращайтесь! Буду рада поработать с вами еще раз.
Ответный отзыв
Shmupsik85
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Свадебные тексты
Спасибо Юлиане за столь отличную работу,выполненную четко в ограниченные сроки,быстро,качественно и с изюминкой,молодец.Отличные тескты,спасибо.
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Ответный отзыв
Копирайтинг
21 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга