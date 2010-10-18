Статьи – это фундамент, на который опирается внутренняя и внешняя оптимизация интернет-ресурса. Однако для того чтобы результат был действительно хорошим, необходимы работающие тексты. Очень важно, чтобы содержание «нравилось» и поисковым машинам, и людям. В первую очередь, тексты должны быть интересны читателю, но вместе с тем от «мнения» роботов во многом зависит то, какое место в результатах выдачи по выбранному вами запросу займет ваш сайт.
При написании текстов я принимаю во внимание два момента:
• Мнение читателя. В данном случае гарантирую, что статья будет написана грамотно и интересно. Ведь только «вкусный» текст может умерить любой «аппетит» посетителя сайта;
• Требования поисковых машин. Что касается роботов, то здесь важна уникальность. Тексты, «заточенные» под те или иные ключевые слова, должны хорошо индексироваться. И я знаю, как добиться подобного результата, поскольку владею информацией о последних достижениях в SEO-индустрии (структура текста, оптимальная плотность ключевых слов, расположение ключевых запросов и т.д.).
Вниманию заказчиков я предлагаю следующие услуги:
• Рерайтинг (1-1,3 доллара/тыс. символов);
• Копирайтинг (1,5-2,5 доллара/тыс. символов);
• SEO-копирайтинг (1,5-2,5 доллара/тыс. символов);
• Рекламные статьи (2-3 доллара/тыс. символов);
• Обзоры и рецензии на фильмы (2-2,5 доллара).
На какой результат может рассчитывать заказчик при сотрудничестве со мной?
• Грамотные и уникальные тексты, «работающие» в интересах клиента;
• Оптимальное соотношение цены и качества;
• Передача готового проекта в точно оговоренные сроки;
• Существенные скидки при больших объемах.
Почта: [email protected]
- Отдых в Египте – стране пирамид263 просмотра
- Тунис: отдых в райском уголке земного шара258 просмотров
- Таиланд – страна «свободных людей»258 просмотров
- Ремонт весов различной сложности251 просмотр
- Ремонт, поверка и калибровка СИ массы274 просмотра
- Коммерческие грузовики – наша стихия236 просмотров
- Металлический промтоварный фургон268 просмотров
- Бортовые платформы от «Мосдизайнмаш»221 просмотр
- Разработка дизайн-проекта интерьера дома251 просмотр
- Проектирование коттеджей208 просмотров