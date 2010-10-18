Рерайтинг, копирайтинг, продающие статьи, seo-оптимизированные тексты

Статьи – это фундамент, на который опирается внутренняя и внешняя оптимизация интернет-ресурса. Однако для того чтобы результат был действительно хорошим, необходимы работающие тексты. Очень важно, чтобы содержание «нравилось» и поисковым машинам, и людям. В первую очередь, тексты должны быть интересны читателю, но вместе с тем от «мнения» роботов во многом зависит то, какое место в результатах выдачи по выбранному вами запросу займет ваш сайт.

При написании текстов я принимаю во внимание два момента:

• Мнение читателя. В данном случае гарантирую, что статья будет написана грамотно и интересно. Ведь только «вкусный» текст может умерить любой «аппетит» посетителя сайта;

• Требования поисковых машин. Что касается роботов, то здесь важна уникальность. Тексты, «заточенные» под те или иные ключевые слова, должны хорошо индексироваться. И я знаю, как добиться подобного результата, поскольку владею информацией о последних достижениях в SEO-индустрии (структура текста, оптимальная плотность ключевых слов, расположение ключевых запросов и т.д.).

Вниманию заказчиков я предлагаю следующие услуги:

• Рерайтинг (1-1,3 доллара/тыс. символов);

• Копирайтинг (1,5-2,5 доллара/тыс. символов);

• SEO-копирайтинг (1,5-2,5 доллара/тыс. символов);

• Рекламные статьи (2-3 доллара/тыс. символов);

• Обзоры и рецензии на фильмы (2-2,5 доллара).

На какой результат может рассчитывать заказчик при сотрудничестве со мной?

• Грамотные и уникальные тексты, «работающие» в интересах клиента;

• Оптимальное соотношение цены и качества;

• Передача готового проекта в точно оговоренные сроки;

• Существенные скидки при больших объемах.

Почта: [email protected]