Фотограф. Журналист

Всем доброго времени суток!

Я фотограф и журналист, люблю работать с текстовой и визуальной инфрмацией в любой форме. Чаще работаю offline.

К работе отношусь творчески и ответственно, выполняю все задания вовремя. Обещаю интересное сотрудничество и его качественные результаты.

- Авторские статьи, копирайт, рерайт, SEO-копирайт

- Рекламные тексты

- Редактирование текстов Ru, Ukr

- Фотосъемка

- Цифровая обработка фотографий в Photoshop

Опыт работы 10 лет.

Travel-блог http://hikewithblonde.com/

Фотографии http://annakorbut.com

Сотрудничаю с unian.net, http://c-media.com.ua/ и другими издательствами

Отзывы https://www.facebook.com/pg/annakorbutphotography/reviews/?ref=page_internal

Обращайтесь!

e-mail: [email protected]