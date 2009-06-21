Фотограф. Журналист
Всем доброго времени суток!
Я фотограф и журналист, люблю работать с текстовой и визуальной инфрмацией в любой форме. Чаще работаю offline.
К работе отношусь творчески и ответственно, выполняю все задания вовремя. Обещаю интересное сотрудничество и его качественные результаты.
- Авторские статьи, копирайт, рерайт, SEO-копирайт
- Рекламные тексты
- Редактирование текстов Ru, Ukr
- Фотосъемка
- Цифровая обработка фотографий в Photoshop
Опыт работы 10 лет.
Travel-блог http://hikewithblonde.com/
Фотографии http://annakorbut.com
Сотрудничаю с unian.net, http://c-media.com.ua/ и другими издательствами
Отзывы https://www.facebook.com/pg/annakorbutphotography/reviews/?ref=page_internal
Обращайтесь!
e-mail: [email protected]
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
14 лет назад
Хорошая качественная работа. Хороший уровень взоимодействия
Ответный отзыв
Четко поставлены задачи, оплата в срок.
$10
10 баллов
14 лет назад
Отличная работа, быстро и очень качественно. Приятно работать, никаких лишних вопросов. Сделано все в лучшем виде. Рекомендую!
Ответный отзыв
Всем рекомендую! чудесный заказчик, очень приятно работать.
$15
10 баллов
15 лет назад
Всем рекомендую данного исполнителя. Высокое качество и ответственный подход к написанию текстов. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Четко поставлены задачи, оплата в срок.
$20
10 баллов
15 лет назад
Все было сделано качественно и быстро
Ответный отзыв
Четко поставлены задачи, оплата в срок. Рекомендую
$1
10 баллов
15 лет назад
Аня в течении 10 минут отредактировала фотографию с листочком клёна, прислала несколько вариантов. Очень доволен работой и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Большое спасибо.
Ответный отзыв
Замечательный заказчик! Толково объяснил задание, оплатил сразу же после выполнения работы. Всем советую сотрудничество в ним!
Обработка фотографий
3 отзыва
от $10
от 1 дня
#131
Копирайтинг
2 отзыва
от $5
от 2 дней
#639
Переводы
1 отзыв
от $15
от 5 дней
#327