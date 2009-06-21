anya_korbut

Аня Корбут anya_korbut

 
34 годаУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Фотограф. Журналист

Всем доброго времени суток!

Я фотограф и журналист, люблю работать с текстовой и визуальной инфрмацией в любой форме. Чаще работаю  offline.

К работе отношусь творчески и ответственно, выполняю все задания вовремя. Обещаю интересное сотрудничество и его качественные результаты.

- Авторские статьи, копирайт, рерайт, SEO-копирайт

- Рекламные тексты 

- Редактирование текстов Ru, Ukr

- Фотосъемка 

- Цифровая обработка фотографий в Photoshop 

Опыт работы 10 лет.

Travel-блог http://hikewithblonde.com/

Фотографии  http://annakorbut.com

Сотрудничаю с unian.nethttp://c-media.com.ua/ и другими издательствами

Отзывы https://www.facebook.com/pg/annakorbutphotography/reviews/?ref=page_internal

Обращайтесь!

e-mail: [email protected]

Photoshop
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Отзывы заказчиков
dkorolov
51 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Обработка пакета 5-7 панорамных фото
Хорошая качественная работа. Хороший уровень взоимодействия
Четко поставлены задачи, оплата в срок.
Ответный отзыв
organoid
Влад 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
31 отзыв(-1)
$10
10 баллов
14 лет назад
Обработка фото, фотомонтаж
Отличная работа, быстро и очень качественно. Приятно работать, никаких лишних вопросов. Сделано все в лучшем виде. Рекомендую!
Всем рекомендую! чудесный заказчик, очень приятно работать.
Ответный отзыв
svi-yuliana
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$15
10 баллов
15 лет назад
Написание seo текстов
Всем рекомендую данного исполнителя. Высокое качество и ответственный подход к написанию текстов. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Четко поставлены задачи, оплата в срок.
Ответный отзыв
sten15
52 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Фотомонтаж
Все было сделано качественно и быстро
Четко поставлены задачи, оплата в срок. Рекомендую
Ответный отзыв
imedvedev
Иван 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$1
10 баллов
15 лет назад
Кленовый лист
Аня в течении 10 минут отредактировала фотографию с листочком клёна, прислала несколько вариантов. Очень доволен работой и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Большое спасибо.
Замечательный заказчик! Толково объяснил задание, оплатил сразу же после выполнения работы. Всем советую сотрудничество в ним!
Ответный отзыв
Обработка фотографий
3 отзыва
от $10
от 1 дня
#131
Копирайтинг
2 отзыва
от $5
от 2 дней
#639
Переводы
1 отзыв
от $15
от 5 дней
#327