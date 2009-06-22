Написание seo текстов

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Завершен50 заявок606 просмотров

Срочно нужна помощь в написании seo текстов. Кто готов поработать, оставляйте свою аську. При хорошо выполненной работе, предложу постоянное сотрудничество. Первое время оплата будет 1,5 доллара/тыс символов. Со временем оплата поднимется.

16 лет назад
svi-yuliana
Юлиана 
49 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранные исполнители

anya_korbut
Аня Корбут 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$15
5 дней
Всем рекомендую данного исполнителя. Высокое качество и ответственный подход к написанию текстов. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Четко поставлены задачи, оплата в срок.
mskliving
41 год
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
18 отзывов(-8)
16 лет назад
$20
2 дня
Всем рекомендую данного исполнителя. Высокое качество и ответственный подход к написанию текстов. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Отличный заказчик! Очень приятна в общении, четкие тз. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

anya_korbut
Аня Корбут 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
mskliving
41 год
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
18 отзывов(-8)
16 лет назад

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