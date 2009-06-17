Для нового проекта нужны Ваши отчеты об отдыхе в Крыму. Обязательные требования: 1. Текст должен быть уникальным, т.е. отчет ранее нигде не публиковался. 2. Наличие своих фотографий (чем больше, тем лучше) ...
Научный программинг
Ищу программиста с научным бекграундом для реализации совместного проекта и написания статей.
Я создаю систему проектирования веб-интерфейсов информационных систем. Структура системы древовидная и графовидная. Отсюда применение соответствующих алгоритмов. Мне нужен человек хорошо знакомый с публикациями по этой теме чтобы мне помочь. Уровень не ниже аспиранта. Только Украина.
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