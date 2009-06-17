Научный программинг

Ищу программиста с научным бекграундом для реализации совместного проекта и написания статей.

Я создаю систему проектирования веб-интерфейсов информационных систем. Структура системы древовидная и графовидная. Отсюда применение соответствующих алгоритмов. Мне нужен человек хорошо знакомый с публикациями по этой теме чтобы мне помочь. Уровень не ниже аспиранта. Только Украина.