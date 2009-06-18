Рерайт статьи

Суть проекта заключается в рерайте одной статьи приблизительно 2000-2500 знаков. Статья должна быть уникальна не менее чем на 90%. Исходный материал предоставляю. Пишите свои ценовые предложения только в проект. Личные сообщения игнорирую. Предпочтение отдам более низкой цене.

Оставляйте свои контакты (желательно icq) с кандидатами свяжусь не более чем через 3 часа.

Спасибо всем за внимание.