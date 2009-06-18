Рерайт статьи

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Завершен26 заявок374 просмотра

Суть проекта заключается в рерайте одной статьи приблизительно 2000-2500 знаков. Статья должна быть уникальна не менее чем на 90%. Исходный материал предоставляю. Пишите свои ценовые предложения только в проект. Личные сообщения игнорирую. Предпочтение отдам более низкой цене.

Оставляйте свои контакты (желательно icq) с кандидатами свяжусь не более чем через 3 часа.

Спасибо всем за внимание.

16 лет назад
CkaHguHaB
Айдар 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Autochthon
Надежда 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
92 отзыва
16 лет назад
$1
1 день
Выполнила мой заказ статьи быстро, качественно, без лишних вопросов. Надежда профессионал своего дела. Буду обращаться в дальнейшем, и советую всем вам обращаться, уверяю не пожалеете!
Очень хороший заказчик, компетентен и приятен в общении. С удовольствием выполнила заказ. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Autochthon
Надежда 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
92 отзыва
16 лет назад

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