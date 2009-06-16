Создание теста для скрипта от testzasms.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт2 заявки202 просмотра

Нужно создать два теста для скрипта testzasms.ru

Тематика тестов в личку.

16 лет назад
dr-Nemo
Вадим 
52 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
25 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Переработать статьи о рынке форекс

    Имеется в наличие ряд статей о рынках форекс – фьючерс. Требуется видоизменить текст, привести их к единому стилю. (Статьи для наполнения специализированного сайта.). Внимание: предложение будет принято только от пользователя, который знает, ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Закрыт
    16 лет назад

  • Приватный проект для Дерягиной

    $50

    Требуется сделать уникальные описания товарных категорий сайта avto-podarok.ru. Каждое описание размером 500 знаков. Это описание будет размещено на сайте. К каждому описанию еще необходимо сделать рерайт в 500 знаков для размещения в каталогах и укороченную ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Тексты для портала спец техники

    $250

    Предварительно согласовываются названия статей. Статья не более 1.3 К знаков б.п. Оплата идет 1 у.е. за 1 К знаков б.п. В сутки требуется не менее 5 статей Проверка на уникальность, в ...

    Копирайтинг5 исполнителей
    Завершен
    16 лет назад

  • Статья для сайта

    Нужен текст для сайта в раздел - " прокат детских товаров" , статей нужно несколько! 1. Главная - коротенькая статья о самом вообще прокате 2. Почему прокат это удобно и выгодно, ...

    Копирайтинг8 исполнителей
    Завершен
    16 лет назад

  • Придумать название

    Дорогие фрилансеры! Требуется придумать название, слоган и свободное доменное имя в ближайшие три-четыре дня. Подробности в прикрепленном файле. Жду Ваших предложений. От других пользователей все скрыто, так что ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Несколько SEO-статей

    Нужно написать несколько seo-статей, не нужен креатив, обычный рерайт с добавлением ключей. тематика - мобильные телефоны. Укажите плз цену за 1000зн.б.п. Объем - сейчас 10 тыщезнаков..

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Придумать названия групп для форума

    Разработать креативные названия групп для форума http://www.wmbaza.com/forum/ названия групп должны быть по аналогии с должностями овощебазы или склада (предлогаемое название - категория пользователей) например: - Дырехтор - Администратор ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Оптимизация структуры форума

    Оптимизация структуры форума http://www.wmbaza.com/forum/. Тематика форума - Услуги, связанные с платежной системой WebMoney (инвестирование, кредитование, обмен и т.д.) Необходима оптимизация структуры форума http://www.wmbaza.com/forum/ : 1. Предложения по категориям форума - ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад