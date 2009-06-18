Статья для сайта

Нужен текст для сайта в раздел - " прокат детских товаров" , статей нужно несколько!

1. Главная - коротенькая статья о самом вообще прокате

2. Почему прокат это удобно и выгодно, или преимущества проката( четко конкретно без литья воды)

Так как мы находимся в Одессе, можно во второй статье написать о том что не нужно брать все свои вещи с собой приезжая отдыхать, а их можно взять в прокате - и опять же все описать !!!!

Статья должна быть яркая, оригинальная, креативная, в то же время приветсвуется юмор ( в статье 2) даже не разумных пределах, но с не перебарщивать с его кол-вом)))