Статья для сайта

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Завершен28 заявок781 просмотр

Нужен текст для сайта в раздел - " прокат детских товаров" , статей нужно несколько!

1. Главная - коротенькая статья о самом вообще прокате

2. Почему прокат это удобно и выгодно, или преимущества проката( четко конкретно без литья воды)

Так как мы находимся в Одессе, можно во второй статье написать о том что не нужно брать все свои вещи с собой приезжая отдыхать, а их можно взять в прокате - и опять же все описать !!!!

Статья должна быть яркая, оригинальная, креативная, в то же время приветсвуется юмор ( в статье 2) даже не разумных пределах, но с не перебарщивать с его кол-вом)))

16 лет назад
ejenn
Жанна 
41 год
16 лет в сервисе
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5 лет назад

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NikoleBobruisk
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Secondlife
Владимир 
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just_do
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So-Ha
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5 отзывов
16 лет назад
$5
2 дня
Спасибо! все что я хотела увидеть в статье. все было отображено)) а главное быстро!! рекомендую!!!
Замечательный заказчик. Приятно работать :))))
Mavka
Елена 
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Diatchenko_Alice
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Заявки фрилансеров

NikoleBobruisk
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jab
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8 лет назад
16 лет назад
Secondlife
Владимир 
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15 лет назад
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16 лет назад
just_do
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14 лет назад
10 отзывов(-1)
16 лет назад
So-Ha
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16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
5 отзывов
16 лет назад
Mavka
Елена 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
Diatchenko_Alice
Алина 
41 год
17 лет в сервисе
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16 лет назад
NinchaSuv
Нина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
16 лет назад

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