Имеется в наличие ряд статей о рынках форекс – фьючерс. Требуется видоизменить текст, привести их к единому стилю. (Статьи для наполнения специализированного сайта.). Внимание: предложение будет принято только от пользователя, который знает, ...
Статья для сайта
Нужен текст для сайта в раздел - " прокат детских товаров" , статей нужно несколько!
1. Главная - коротенькая статья о самом вообще прокате
2. Почему прокат это удобно и выгодно, или преимущества проката( четко конкретно без литья воды)
Так как мы находимся в Одессе, можно во второй статье написать о том что не нужно брать все свои вещи с собой приезжая отдыхать, а их можно взять в прокате - и опять же все описать !!!!
Статья должна быть яркая, оригинальная, креативная, в то же время приветсвуется юмор ( в статье 2) даже не разумных пределах, но с не перебарщивать с его кол-вом)))
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