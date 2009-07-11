Рерайтинг новости. Писать для людей, то есть читаемую. Оплата вебмани рубли.
Несколько описаний к продукции (металлопрокат)
Сайт www.stalintex.ru
от 1000 знаков на каждую продукцию из списка
арматура
катанка
круг
проволока ВР1
двутавр(двутавровая балка)
швеллер
полоса
швеллер гнутый
уголок неравнополочный
уголок равнополочный
квадрат
лист оцинкованный
лист г/к
лист х/к
рулон оцинкованный
труба профильная
труба электрогазосварная
Ключевые слова: слова из списка + металлопрокат, листовой прокат, сортовой прокат, трубы
нужны уникальные описания от специалиста который понимает, что такое металлопрокат.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг2 исполнителяЗавершен16 лет назад
- $800
Удаленная работа составлять дополнительное описание к товарам детского интернет магазина .В базе около 6000 тыс наименований. В наличии около 3 тыс. товаров.. Придуманое самим или "взятое" у конкурентов и переделанное строго до уникальности текста. работа ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену и примеры подобных работ. P.S. Предложения в личку не писать, только в проект.Копирайтинг5 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужны 3 статьи Seo. Темы: 2 - сигнализации Scher-khan, 1 - женщина за рулём. От вас нужна ссылка на портфель, посмотрю и выберу. Пишите только если имеете опыт подобных работ. Плачу ...Завершен16 лет назад
Написание серии статей для журнала.Закрыт16 лет назад
- $50
Требуется написать 10 статей. Тема проект электроснабжения квартиры. Оплата 1/1000 По факту. Читаемость, униклаьность. 3000 знаков статья. 441 200 577 , все тамКопирайтинг3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужна статья о дизайне интерьера. Статья должна быть уникальная и интересная Подразделы: 1. Дизайн ванной комнаты 2. Дизайн кухонь 3. Дизайн гостиной 4. Дизайн спальни 5. Дизайн детской.Копирайтинг2 исполнителяЗавершен16 лет назад
Требуется написание текстов для сайта по компьютерной помощи. Темы:Абонентское обслуживание компьютеров Установка Windows Удаление вирусов Создание сети Восстановление информации Настройка беспроводной сети Настройка локальной сети Настройка роутера ...Копирайтинг48 заявокЗакрыт16 лет назад
Ищу пару рерайтеров/копирайтеров. Подробности по почте [email protected]Копирайтинг49 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно написать статью про согласование перепланировки в Екатеринбурге.Завершен16 лет назад