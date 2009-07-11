Несколько описаний к продукции (металлопрокат)

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен27 заявок513 просмотров

Сайт www.stalintex.ru

от 1000 знаков на каждую продукцию из списка

арматура

катанка

круг

проволока ВР1

двутавр(двутавровая балка)

швеллер

полоса

швеллер гнутый

уголок неравнополочный

уголок равнополочный

квадрат

лист оцинкованный

лист г/к

лист х/к

рулон оцинкованный

труба профильная

труба электрогазосварная

Ключевые слова: слова из списка + металлопрокат, листовой прокат, сортовой прокат, трубы

нужны уникальные описания от специалиста который понимает, что такое металлопрокат.

16 лет назад
screamhome
Александр 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
16 лет назад
$40
5 дней
Качественно и профессионально выполнена работа Мариной. приятный человек. со следующими проектами теперь знаю куда обращаться ;)
Отличное сотрудничество. Четкое ТЗ и совевременная оплата. Буду рада продолжить сотруничество. Спасибо

Заявки фрилансеров

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
16 лет назад

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