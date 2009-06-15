Требуются большие (не менее 20 тыс знаков без пробелов), аналитические статьи на темы: "Обзор серверных платформ среднего класса. (по состоянию на 2008-2009г)" и "Датацентр. Особенности, возможности, выбор". Примеры статей: http://www.citforum.ru/hardware/arch/server_confront/ http://www.osp.ru/lan/2006/07/2549683/ ...
Тексты
Ищу пару рерайтеров/копирайтеров.
Подробности по почте [email protected]
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