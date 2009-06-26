Нужна статья

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен26 заявок431 просмотр

Нужна креативная статья обьемом 3000 - 3500 символов по тематике игр. В статье можно написать про историю игрушек, их развитие и плавно довести до flash игр, в которые можно играть в онлайне.

Статья должна быть читабельной, интересной (по теме, без воды) и ПОЛНОСТЮ УНИКАЛЬНОЙ.

P.S. - Желательно чтобы исполнитель был в курсе данной темы.

Сроки - 2 дня. Оплата - 7 wmz.

16 лет назад
GAGARIN178
34 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

__AN26__
Антон 
42 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$7
1 день
Рекомендую, Антон - отличный исполнитель, быстро и качественно справился с заданием. Спасибо.
Прекрасный заказчик, четкое и понятное ТЗ, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

__AN26__
Антон 
42 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад

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