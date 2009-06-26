Нужна статья

Нужна креативная статья обьемом 3000 - 3500 символов по тематике игр. В статье можно написать про историю игрушек, их развитие и плавно довести до flash игр, в которые можно играть в онлайне.

Статья должна быть читабельной, интересной (по теме, без воды) и ПОЛНОСТЮ УНИКАЛЬНОЙ.

P.S. - Желательно чтобы исполнитель был в курсе данной темы.

Сроки - 2 дня. Оплата - 7 wmz.