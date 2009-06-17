Составить тексты для категорий магазина

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Завершен10 заявок207 просмотров

Нужно составить небольшие текстовые описания используя ключевые слова (их напишу исполнителю) .

12 категорий х 400 символов.

Указывайте конечную цену пожалуйста. Срок 1-2 дня.

16 лет назад
bm00n
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Lyvimir
35 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена в срок и я доволен, спасибо еще раз :)
От работы с Дмитрием только позитивные впечатления. Получила четкое ТЗ и моментальную оплату. Рекомендую как ответственного заказчика и просто хорошего человека

Заявки фрилансеров

Lyvimir
35 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад

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