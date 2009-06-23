Статья на тему информационной безопасности

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Завершен26 заявок319 просмотров

Нужна статья объемом до 6 страниц на тему информационной безопасности экономической информации. Данная тема понимается в контексте компьютерной безопасности, НО очень важно не упустить понятие экономической информации!

О чем нужно писать:

- актуальность данной тематики (экономическая информация как ресурс)

- возможные угрозы (персонал, хакеры и т.д.)

- существующие методы защиты (БД, ПО и т.д.)

Главное кратко (не забывать про объем) и по теме (без воды).

100% оригинальность!

Срок исполнения: 12 дней.

P.S. - Желательно чтобы исполнитель был в курсе данной темы.

16 лет назад
unwell
Андрей 
61 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

dmitry_shal
57 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$50
10 дней
Качественная работа! Выполнена очень быстро и содержит на 100% то, что необходимо. Рекомендую всем!
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Заявки фрилансеров

dmitry_shal
57 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад

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