Редактаривать текст для сайта или красиво написать заново.1 лист А4. Цену,сроки,в личном сообщении пожалуйста. Если всё понравится,предложу ещё пару работ.
Статья на тему информационной безопасности
Нужна статья объемом до 6 страниц на тему информационной безопасности экономической информации. Данная тема понимается в контексте компьютерной безопасности, НО очень важно не упустить понятие экономической информации!
О чем нужно писать:
- актуальность данной тематики (экономическая информация как ресурс)
- возможные угрозы (персонал, хакеры и т.д.)
- существующие методы защиты (БД, ПО и т.д.)
Главное кратко (не забывать про объем) и по теме (без воды).
100% оригинальность!
Срок исполнения: 12 дней.
P.S. - Желательно чтобы исполнитель был в курсе данной темы.
Выбранный исполнитель
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