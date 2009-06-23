Статья на тему информационной безопасности

Нужна статья объемом до 6 страниц на тему информационной безопасности экономической информации. Данная тема понимается в контексте компьютерной безопасности, НО очень важно не упустить понятие экономической информации!

О чем нужно писать:

- актуальность данной тематики (экономическая информация как ресурс)

- возможные угрозы (персонал, хакеры и т.д.)

- существующие методы защиты (БД, ПО и т.д.)

Главное кратко (не забывать про объем) и по теме (без воды).

100% оригинальность!

Срок исполнения: 12 дней.

P.S. - Желательно чтобы исполнитель был в курсе данной темы.