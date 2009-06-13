Тексты IP телефонии

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт17 заявок479 просмотров

Требуется написать тексты для блога по IP телефонии http://www.riccontel-blog.com

Оплата вебмани по 1 у.е. за 1 К з.б.п. Статья должна быть не более 1, 4 К символов

Статьи нужны не технического характера а рекламного и полезного для пользователей.

Оставляйте предложения сколько кто готов сделать текстов. Всег опонадобится порядка 150 статей

16 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

cliffbreaker
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$1
1 день
BilD_sv
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$15
1 день
Chaysey
Ирина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
11 отзывов(-2)
16 лет назад
$70
3 дня
DaZeMaN
125 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$150
14 дней
SvetKO
42 года
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад
$42
7 дней
zebras
48 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад
$1
1 день

Заявки фрилансеров

cliffbreaker
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
BilD_sv
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
Chaysey
Ирина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
11 отзывов(-2)
16 лет назад
DaZeMaN
125 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
SvetKO
42 года
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад
zebras
48 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад

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