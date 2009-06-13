Тексты IP телефонии

Требуется написать тексты для блога по IP телефонии http://www.riccontel-blog.com

Оплата вебмани по 1 у.е. за 1 К з.б.п. Статья должна быть не более 1, 4 К символов

Статьи нужны не технического характера а рекламного и полезного для пользователей.

Оставляйте предложения сколько кто готов сделать текстов. Всег опонадобится порядка 150 статей