Требуется на постоянной основе ведение дневника, от имени доставщика пиццы, образец для подражания здесь: http://www.cd4user.net/anekdot/dnevnik_moskvicha.shtml , практически полная свобода творчества без сроков, главное что-бы было смешно. Главное, в сюжетах, непосредственно пиццерия освещалась позитивно. ...
Тексты IP телефонии
Требуется написать тексты для блога по IP телефонии http://www.riccontel-blog.com
Оплата вебмани по 1 у.е. за 1 К з.б.п. Статья должна быть не более 1, 4 К символов
Статьи нужны не технического характера а рекламного и полезного для пользователей.
Оставляйте предложения сколько кто готов сделать текстов. Всег опонадобится порядка 150 статей
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